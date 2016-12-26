Кремль прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДК

Отсутствие Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 26 октября в Санкт-Петербурге не помешают обсуждению вопросов, связные с интеграцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «все документы», которые подпишут в понедельник, 26 декабря, «были полностью согласованы в ходе коллегии с белорусскими партнерами» Песков отметил, что подписанные документы будут «просто» направлены в Минск, чтобы Лукашенко «смог их там подписать».

О том, что Лукашенко не примет участие в саммитах ЕАЭС и ОДКБ в Петербурге стало известно РБК 26 декабря от трех источников, которые знакомы с организацией саммитов.

Как рассказал Песков 23 декабря, на саммите в Санкт-Петербурге будет проведет ряд двусторонних встреч, сообщили «РИА Новости». Пресс-секретарь президент отметил, что Путин «отдельно» пообщается с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, Песков отметил, что оба саммита являются неформальными и предновогодними.

На саммите ЕАЭС планируется одобрение общей для пяти стран-участник совета таможенного кодекса. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. На саммите ОДКБ планируется обсудить странами-участницами вопрос назначения генерального секретаря организации. Как отметил источник РБК, к повестке саммитов решение президента Беларуси отношение не имеет.