В Беларуси во втором чтении принят законопроект о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва принят во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения".

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, законопроект затрагивает сразу семь законов: от законов по вопросам социального страхования и пенсионного обеспечения, до нотариата и Уголовно-исполнительного кодекса.

Законопроектом предусмотрены следующие основные новации. Физическим лицам, являющимся плательщиками налога на профессиональный доход, предоставляется право добровольной доплаты взносов в бюджет фонда на пенсионное страхование для формирования своих пенсионных гарантий.

В отношении индивидуальных предпринимателей (ИП) (плательщиков подоходного налога) устанавливается гибкий порядок уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (бюджет фонда). Размер взносов уплачивается из фактического дохода для ИП, у которых в календарном году доход составил менее 12 минимальных заработных плат (МЗП), и из 12 МЗП или иной суммы, превышающей данный порог, - для ИП, у которых доход за календарный год составил 12 МЗП и более. Источником информации о доходах будут являться данные Министерства по налогам и сборам. При этом процесс взаимодействия с органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты будет полностью автоматизирован.

Продлеваются сроки уплаты ИП взносов в бюджет фонда - переносятся с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчетным. Для работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах, и работников, получающих такие выплаты, закрепляется особый порядок уплаты взносов в бюджет фонда и их учета для будущих пенсионных прав. Так, в случае установления факта выплаты заработной платы в конвертах для работодателей предусмотрена отмена ограничения по максимальному объекту для начисления взносов (пятикратная величина средней заработной платы по республике (СЗП)). Уплата взносов будет производиться из фактических выплат, но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП в республике за месяц, предшествующий месяцу установления данного факта, за каждый день работы с выплатой заработной платы в конвертах.

Для работников, получающих зарплату в конвертах, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.

На граждан возлагается обязанность возвратить излишне выплаченные суммы дополнительных профессиональных пенсий, а также профессиональных пенсий вследствие счетных ошибок.

Предусматривается также возможность на основании решений комиссий по назначению пенсий удержать излишне выплаченные пенсионеру суммы пенсий вследствие счетной ошибки (предельный размер такого удержания по желанию пенсионера может устанавливаться на уровне 5% пенсии).

Изменяются правила выплаты пенсий осужденным к лишению свободы. При помещении пенсионера в места лишения свободы назначенную ему пенсию в полном объеме будут перечислять в исправительное учреждение по месту отбывания наказания. Все необходимые удержания из пенсии (в том числе стоимость содержания) будут производиться исправительным учреждением (сегодня пенсионные органы удерживают стоимость содержания и в исправительное учреждение перечисляется 10% пенсии). Несовершеннолетнему (пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца), осужденному к лишению свободы, 50% пенсии будет перечисляться на его лицевой счет в исправительное учреждение и 50% пенсии - его законному представителю.

В ходе подготовки проекта закона к рассмотрению во втором чтении в него включены положения проекта закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении", который подготовлен и внесен правительством в целях приведения норм закона "О пенсионном обеспечении" в соответствие с указом от 29 октября 2024 года №402 "О социальной поддержке", действующего с 1 января 2025 года.

В соответствии с нормами указа № 402 вносимые изменения предусматривают: снижение стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда для назначения трудовой пенсии по возрасту матерям четверых детей (с 10 до 5 лет); увеличение сроков обращения за назначением пенсии (за месяц до возникновения права на пенсию и в течение одного месяца после возникновения права на пенсию); предоставление права на досрочный выход на пенсию отцам детей-инвалидов (инвалидов с детства) на 5 лет раньше, если мать не реализовала это право; установление (фиксация) 30-летнего периода, за который определяется заработок для исчисления пенсии, и возможности исключения из указанного периода времени работы, когда не сохранились документы о заработке; установление повышения к получаемой социальной пенсии, трудовой пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II группы, потерявшим кормильца в возрасте до 18 лет; отмену ограничения на размер пенсии, выплачиваемой работающим пенсионерам; расширение перечня граждан, которые могут получать пенсию через объекты почтовой связи национального оператора почтовой связи.

В проекте закона органы Фонда социальной защиты населения наделяются правом вынесения самостоятельных решений о взыскании задолженности индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.