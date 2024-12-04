Последнее обновление: 04.12.2024 18:00

Законопроект по вопросам исполнительного производства в Беларуси принят в первом чтении

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва 4 декабря приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, проект закона разработан в целях совершенствования порядка исполнения исполнительных документов и повышения эффективности исполнения требований исполнительных документов.

Законопроектом предусматривается корректировка законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных исполнителях», а также Хозяйственного процессуального и Гражданского процессуального кодексов Республики Беларусь, Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь.

Законопроект содержит положения, направленные на:

расширение перечня исполнительных документов;

установление возможности выдачи исполнительного документа, а также вынесения и направления сторонам исполнительного производства постановлений судебного исполнителя в форме электронного документа;

введение нового института — упрощенное исполнительное производство;

закрепление новых оснований для возвращения исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства;

отнесение к компетенции судебного исполнителя полномочий по принятию меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения должника — гражданина в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх;

совершенствование процедуры проведения электронных торгов специализированными организациями, закрепление норм, обеспечивающих размещение процедурных документов, сопровождающих торги, на электронной платформе таких организаций;

введение института принесения судебным исполнителем присяги при назначении на должность служащего в органы принудительного исполнения.

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