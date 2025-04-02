Последнее обновление: 02.04.2025 16:55

В Беларуси институт агентов по операциям с недвижимостью упразднится

На заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания 2 апреля во втором чтении принят проект закона «О риэлтерской деятельности».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, основные новации законопроекта:

создание органа самоуправления риэлтеров — Палаты риэлтеров. Данная структура наделяется функциями по упорядочению деятельности профессионального сообщества риэлтеров (методическое руководство; защита интересов ее членов; участие в подготовке проектов нормативных правовых актов;

принятие мер по соблюдению риэлтерами законодательства и др.);

упразднение института агентов по операциям с недвижимостью. Правом оказания риэлтерских услуг будут обладать только риэлтеры, являющиеся членами Палаты риэлтеров и имеющие свидетельство, выданное Министерством юстиции по результатам сдачи экзамена;

отмена требования о наличии у претендента на получение свидетельства об аттестации риэлтера профильного образования, что позволит получить доступ к профессии более широкому кругу лиц. При этом вводится обязательное прохождение претендентом обучающих курсов в сфере недвижимости;

периодическая аттестация риэлтеров. Цель — определение уровня профессиональной подготовки риэлтеров, их правовой культуры, оценка деловых и личностных качеств;

расширение полномочий риэлтерской организации по получению необходимой для оказания риэлтерских услуг информации (об объектах недвижимого имущества, о правах на них, сторонах сделки, а также о лицах, ранее проживавших в жилых помещениях, в отношении которых оказываются риэлтерские услуги и др.) в целях повышения уровня защищенности имущественных интересов потребителей.

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