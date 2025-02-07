Белорусские депутаты в первом чтении приняли законопроект об аудиторской деятельности

Депутаты 7 февраля на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности".

Как сообщил Минфин, к участвующим в аудиторской деятельности будет предъявляться требование о наличии безупречной деловой репутации. Это важно для приведения законодательства в соответствие с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕЭС.

Уточнен перечень преступлений, наличие судимостей за совершение которых не позволит аудитору осуществлять профессиональную деятельность.

Уже не 1 раз в 3 года, а 1 раз в 5 лет будет проводиться внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, оказывающих услуги по проведению обязательного аудита годовой финансовой отчетности.

При закреплении данной нормы учитывалось, что оказывать такой вид аудиторских услуг имеют право только те аудиторские организации, которые по результатам проведенных у них внешних оценок отнесены к первой - третьей (высшим) категориям качества, и проведение у них частых проверок не является обязательным. Наряду с этим, такой шаг позволит высвободить ресурсы Аудиторской палаты для осуществления контроля качества работы других субъектов аудиторской деятельности.

Законопроектом также закрепляется ряд иных мер по совершенствованию сферы регулирования аудиторской деятельности.