На границе Беларуси с Польшей скопилось 40 автобусов и более 700 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С пятницы количество легковых авто перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) существенно не изменилось — в очереди находится 700 единиц транспорта. За выходные дни сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 35% авто от нормы. Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают 40 автобусов», - говорится в сообщении.

Кроме того, после выходных дней снова появилась очередь фур в Польшу.

«По состоянию на 10:00 более 315 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию 42% большегрузов от нормы», - информирует ГПК.

Через единственный функционирующий для грузовиков латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 31% фур.

За два дня меньше всего грузовиков оформили литовские контрольные службы в Мядининкае (Каменный Лог) — 11% от нормы, т.е. 2 авто из 20 в час.