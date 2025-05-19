Последнее обновление: 19.05.2025 16:05

Apple и Universal Music выпустили музыку для улучшения качества сна

Apple совместно с Universal Music Group выпустила новый аудиоформат под брендом Sound Therapy.

Как сообщается на сайте корпорации, это специализированная серия плейлистов в Apple Music, ориентированная на улучшение ментального состояния пользователей.

Проект представляет собой переосмысленные и инструментальные версии треков известных исполнителей, включая Кэти Перри, Imagine Dragons, Кейси Масгрэйвс и AURORA.

Отмечается, что композиции адаптированы с использованием современных методов психоакустики и когнитивной науки, а над их созданием работала междисциплинарная команда, включающая продюсеров, ученых и звукорежиссеров. Ключевую роль в технологической части проекта сыграла аудиоплатформа Sollos, принадлежащая Universal Music.

Каждый трек содержит специально подобранные звуковые волны, нацеленные на поддержку различных состояний: тета-волны способствуют расслаблению, дельта-волны и розовый шум — улучшению сна, а гамма-ритмы и белый шум помогают повысить концентрацию и когнитивную активность.

В Apple подчеркивают, что наилучший эффект достигается при прослушивании композиций в течение не менее 20 минут в спокойной обстановке или с использованием наушников.

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