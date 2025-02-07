Apple на следующей неделе представит новый iPhone SE. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, новая версия будет оснащена чипом А18 по аналогии с iPhone 16.

Помимо этого, у нового айфона уберут центральную кнопку Home, как в предыдущих версиях модели, и визуально он будет похож на iPhone 14.

Кроме того, ожидается интеграция функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, которые уже доступны в моделях iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и серии iPhone 16.

Также одно из ключевых изменений коснется сотовых модемов — Apple может впервые применить собственный чип, заменив продукцию Qualcomm.

Ожидается, что новый гаджет поступит в продажу в конце месяца, а цена, вероятно, будет варьироваться в пределах $500.