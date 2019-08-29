Apple уволила более 300 работников, которые прослушивали Siri

Американская технологическая компания Apple уволила более 300 сотрудников, которые были наняты для прослушивания голосового помощника Siri на устройствах пользователей. Об этом сообщает The Guardian.

"Сотни работников Apple по всей Европе, которые были наняты для проверки аудиозаписей Siri на наличие ошибок, потеряли работу после того, как компания объявила, что прекратила программу (с прослушивания) в начале этого месяца", - говорится в сообщении.

В частности, только в ирландском офисе в городе Корк с более чем 300 сотрудниками были завершены контракты.

Как отмечается, работники были наняты в рамках программы "оценка", которая проверяла звук, записанный Siri.

Однако, по словам самих работников, они часто слышали конфиденциальную информацию, такую как медицинская информация, преступная деятельность и "сексуальные контакты".

После временной приостановки программы компания решила окончательно прекратить ее действие. Также на своем официальном сайте Apple заявила, что откажется от сохранения аудиозаписей взаимодействия пользователей с Siri по умолчанию.

В компании Apple не ответили на запрос издания о комментариях по данному поводу.

Как сообщалось, компания Facebook нанимала сотни сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.