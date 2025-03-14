Apple призвала срочно обновить iPhone из-за критической уязвимости

Apple предупредила 1,4 млрд пользователей iPhone о серьезной проблеме в системе безопасности. В компании сообщили, что хакеры могут получить доступ к устройствам из-за уязвимости в браузерном движке WebKit.

Компания Apple рекомендовала владельцам iPhone XS и более поздних моделей срочно установить обновление iOS 18.3.2. Разработчики устранили критическую уязвимость CVE-2025-24201, связанную с WebKit — движком браузера Safari. Проблема затрагивает не только Safari, но и все браузеры, работающие на iPhone и iPad.

Эта уязвимость позволяет вредоносному коду выйти за пределы браузера и получить доступ к системе смартфона. Эксперты предупреждают, что хакеры могут использовать ее для атак на пользователей.

В феврале Apple уже выпускала экстренное обновление для защиты устройств. Тогда уязвимость позволяла получать данные с заблокированного iPhone в режиме USB Restricted Mode.