Израиль будет готов расширить действия в Газе при безрезультатности переговоров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена активизировать действия в секторе Газа, если в ближайшее время не удастся прийти к соглашению с палестинским движением ХАМАС. Об этом в воскресенье сообщило израильское издание Israel Hayom.

"Если в ближайшие неделю или две не удастся достичь прогресса (по сектору Газа), ЦАХАЛ значительно расширит активность, и это случится раньше, чем мы предполагали", - приводит газета слова неназванных высокопоставленных представителей израильских властей.

По их словам, ХАМАС продолжает демонстрировать непримиримость, однако недооценивает израильскую сторону.

Ранее сообщалось, что Египет и Катар, выступающие посредниками в ближневосточном урегулировании, предложили объявить шестимесячное перемирие в секторе Газа. За это время движению ХАМАС надлежало бы освободить живых израильских заложников и выдать тела скончавшихся. Кроме того, за это время посредники предлагают начать переговоры по установлению постоянного режима прекращения огня, а также по послевоенному восстановлению Газы.