На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1,4 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 1415 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 170 единиц авто. В пятницу очередь на въезд в Польшу отсутствовала. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 26% авто от нормы.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 390 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Литву проследовало всего 14% авто от нормы.

За выходные дни контрольные службы Шальчининкая (Бенякони) оформили всего 32% большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 470 грузовых авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). Его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 20% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 385 фур.