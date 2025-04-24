Последнее обновление: 24.04.2025 12:27

На белорусско-польской границе скопилось 20 автобусов и более 1,4 тысячи легковушек

Очереди машин на границе не уменьшаются: въезда в ЕС ожидают свыше 3600 авто, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«На белорусской территории перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) находятся 1450 авто и 20 автобусов. Сопредельные контрольные службы за сутки оформили 35% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

На въезд в Литву перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 30 единиц легкового транспорта.

По состоянию на 10:00 на въезд в Евросоюз фиксируется 2180 грузовиков.

Меньше всего фур за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили на свою территорию 12% транспорта от нормы.

Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 61% большегрузов. В очереди — 1060 грузовых авто.

Въезда в Латвию через Патерниеки (Григоровщина) ожидают 400 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию за сутки 27% авто от нормы.

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