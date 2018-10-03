Рынок акций Гонконга закрылся на двухнедельном минимуме

Фондовый рынок Гонконга завершил торги среды на минимальной отметке за последние две недели на фоне низкой активности инвесторов из-за национальных праздников в Китае. Однако рост юаня на офшорном рынке помог индексам сократить потери после вчерашней распродажи.

Китайские финансовые рынки закрыты на этой неделе в связи с празднованием Дня образования КНР. Торги возобновятся 8 октября.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,13 процента до 27.091,26 пункта, минимума с 18 сентября. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, подрос на 0,29 процента, закрывшись на отметке 10.786,17 пункта.

Трейдеры говорят, что многие инвесторы придерживаются более осторожного подхода после наблюдавшейся в предыдущую сессию распродажи.

Небольшое укрепление юаня на офшорном рынке помогло успокоить участников торгов. Валюта в среду находится около отметки 6,88 после снижения до 6,90 во вторник вечером.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 0,36 процента, а субиндекс сектора информационных технологий снизился на 0,32 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались акции Swire Pacific Ltd, подорожавшие на 4,84 процента, а наибольшие потери понесли бумаги AIA Group Ltd, которые подешевели на 2,59 процента.