Акции Гонконга упали до минимума 3-х недель на фоне опасений о торговой войне США и Китая

Гонконгские акции завершили торги пятницы снижением до минимума трех недель, поскольку падение в цене акций технологических компаний возродило беспокойство инвесторов о влиянии, оказываемом на сектор торговой войной США и Китая.

Китайские финансовые рынки на этой неделе закрыты в связи с празднованием дня основания КНР и откроются 8 октября.

Трейдеры сообщили, что многие участники рынка ожидают увидеть реакцию китайских рынков в понедельник на фоне растущего торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,19 процента до 26.572,87 пункта. Индекс China Enterprises снизился на 0,16 процента до 10.530,32 пункта.

Технологический сектор оказался под давлением в пятницу из-за волнений инвесторов о статье Bloomberg, утверждающей, что Китай внедрился в технологическую систему США. Субиндекс сектора информационных технологий упал на 1,7 процента, в то время как субиндекс ИТ-оборудования - на 4,72 процента.

Больше всего потеряли в цене акции Lenovo, опустившись на 15,1 процента, в то время как бумаги ZTE потеряли 10,99 процента.