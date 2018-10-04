Последнее обновление: 04.10.2018 14:10

Акции Гонконга достигли 3-недельного минимума на фоне снижения энергосектора

Гонконгские акции подешевели третью сессию кряду в четверг, достигнув трехнедельного минимума на момент закрытия, поскольку укрепление доллара спровоцировало страхи об оттоке капитала с местного и китайского рынков, в то время как снижение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор.

Китайские финансовые рынки на этой неделе закрыты в связи с празднованием дня основания КНР и откроются 8 октября.

Гонконгский индекс Hang Seng сбавил 1,73 процента до 26.623,87 пункта - минимума с 12 сентября. Индекс China Enterprises снизился на 2,21 процента до 10.547,64 пункта.

Акции нефтесервисной компании China Oilfied подешевели на 4,5 процента. Субиндекс Hang Seng, отслеживающий динамику акций энергетических компаний, потерял 3,2 процента, показав рекордное с 25 мая однодневное снижение.

Субиндекс Hang Seng, отслеживающий динамику сектора информационных технологий, снизился на 2,22 процента, финансовый сектор - на 1,58 процента, сектор недвижимости - на 1,67 процента.

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