Последнее обновление: 24.05.2019 16:38

Акции Гонконга падают из-за беспокойства по поводу "холодной войны" технологий

Акции Гонконга закрылись в пятницу выше предыдущей сессии, но общая динамика снижается третью неделю подряд на фоне опасений о том, что торговый конфликт США и Китая может вылиться в “холодную войну” технологий.

Индекс Hang Seng вырос на 0,32%, до 27.353,93 пункта, в то время как индекс Hang Seng China Enterprises вырос на 0,43% до 10.445,54 пункта.

К 13.52, юань торгуется на уровне 6,9010 за доллар США, опустившись с уровня 6,9116 на предыдущем закрытии.

Сектор информационных технологий Hang Seng подрос на 0,15%, в общем потеряв в мае 14.6% из-за опасений о возможной холодной войне технологий.

Среди акций компаний материкового Китая, торгующихся на бирже Гонконга, наибольший рост продемонстрировали China Gas Holdings, Great Wall Motor и PICC Property and Casualty - на 4,46%, 3,67% и 2,79% соответственно.

Больше всего упали акции China Tower Corp, Bank of China и China Pacific Insurance Group - на 2,33%, 0,9% и 1,06% соответственно.

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