Власти Беларуси подкорректировали порядок получения пропусков в зоны отчуждения и отселения

Постановлением Совмина № 166 от 24 марта 2025 г. подкорректирован порядок обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зон первоочередного и последующего отселения, с которых отселено население.

В частности, заявления на получение соответствующих пропусков направляются гражданами, юрлицами и ИП либо их представителями в письменной форме во время их приема, курьером, посредством почтовой связи либо в электронной форме через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.

При этом в заявлениях должны быть указаны область, район, объекты, сроки и цели въезда транспортных средств, пребывания, вывоза имущества, марка-модель и регистрационный знак въезжающего транспортного средства согласно техническому паспорту.

Гражданам необходимо прописать ФИО, даты рождения заявителя и лиц, следующих совместно с ним, юрлицам и ИП – должности, ФИО, даты рождения направляемых лиц и лица, которому доверяется получение пропуска. Если речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, дополнительно вносятся сведения о гражданстве и данные документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, к заявлениям юрлиц и ИП прилагаются копии документов (программы, приказы и другое), обосновывающие необходимость посещения территорий, на которых установлен контрольно-пропускной режим, с указанием сроков и целей.

Постановление вступает в силу с 1 апреля.