Лимит выплат по европротоколу в Беларуси увеличен

В Беларуси увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с €800 до 150 базовых величин (6,3 тысячи рублей). Такая норма содержится в указе от 18 марта 2025 г. № 108 "О страховании".

"Преимуществами оформления ДТП путем самостоятельного заполнения Европротокола являются быстрота и удобство, так как водителям не требуется ожидать приезда сотрудников ГАИ. При этом страховщик выплачивает потерпевшему страховое возмещение на основании Европротокола, а виновник не привлекается к административной ответственности», - прокомментировала пресс-служба ГАИ МВД.

Для получения консультации по порядку и условиям оформления ДТП без вызова ГАИ и заполнению бланка извещения можно обращаться в круглосуточный колл-центр по короткому номеру 140.

Кроме того, указом предусмотрены выплаты пострадавшим в случае причинения вреда жизни или здоровью в результате ДТП с участием диких животных. При этом возмещение ущерба имуществу не предусмотрено.

Указ вступит в силу 23 апреля 2025 года.