Для заключения брака за границей белорусам понадобится новый документ

С 1 января в Беларуси изменен документ, подтверждающий отсутствие препятствий к заключению брака в компетентных органах иностранных государств.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, ранее гражданам выдавалась справка об отсутствии записи акта о заключении брака отделами загса по месту жительства. Теперь таким документом является заявление гражданина об отсутствии препятствий к заключению брака, подлинность подписи которого засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, которому в соответствии с законодательными актами предоставлено право совершать нотариальные действия.

В заявлении должно быть указано, что на момент его подачи заявитель в браке не состоит и никогда не состоял либо что он ранее состоял в браке, который прекращен (с указанием основания и даты прекращения), и в настоящий момент в браке не состоит. Также в заявлении указывается об отсутствии препятствий к заключению брака. Для подтверждения прекращения предыдущего брака заявителем в компетентные органы иностранного государства могут представляться документы, подтверждающие факт прекращения брачных отношений: свидетельство о расторжении брака; решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу; свидетельство о смерти супруга.

Граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике, за свидетельствованием подлинности подписи на заявлении об отсутствии препятствий к заключению брака могут обратиться к любому нотариусу Беларуси или должностному лицу, которому в соответствии с законодательными актами предоставлено право совершать нотариальные действия.

Граждане Беларуси, постоянно проживающие за пределами страны, за свидетельствованием подлинности подписи на таком заявлении вправе обратиться в белорусское загранучреждение за рубежом.