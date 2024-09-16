В Беларуси изменились требования к фото для паспорта

В Беларуси 15 сентября 2024 г. вступило в силу постановление МВД от 12 июля 2024 г. № 251 «О порядке организации работы с паспортом гражданина Республики Беларусь».

Документом, в частности, установлены технические требования к фотографиям для паспорта гражданина Республики Беларусь.

В числе требований:

отсутствие головного убора у фотографируемого;

запрет на фотографирование в форменной одежде, в темных (солнцезащитных) очках (последнее ограничение не распространяется на инвалидов с нарушениями зрения);

соответствие изображения на фотографии возрасту фотографируемого на момент подачи документов.

Постановлением также утверждена Инструкция, которой определен порядок организации работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел, Центра персонализации документов МВД и бюро паспортизации населения управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов по заполнению бланка паспорта гражданина Республики Беларусь, внесению в него отметок, выдаче, учету, обмену, признанию недействительным, изъятию, хранению, уничтожению паспорта.

Ряд постановлений МВД признается утратившим силу, в том числе постановление от 28 июня 2010 г. № 200 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел по выдаче, учету, обмену, признанию недействительным, изъятию, хранению и уничтожению паспорта гражданина Республики Беларусь».