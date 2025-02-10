Последнее обновление: 10.02.2025 15:32

Из-за прорыва трубопровода в Гродно без тепла остались дома, детский сад и два магазина

В Гродно из-за прорыва трубопровода отсутствует отопление в 21 многоквартирном доме, детском саду и двух магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал главы Гродненской области Владимира Караника.

«10 февраля произошел прорыв трубопровода теплотрассы диаметром 250 мм по улице Кремко в Гродно. Сейчас идут восстановительные работы. Ситуация находится на личном контроле заместителя председателя облисполкома Андрея Жука», - говорится в сообщении.

Власти обещают возобновление подачи тепла сегодня до 18.00.

«Службами ЖКХ проводятся постоянные мониторинги температурного режима в учреждениях образования», - утверждается в сообщении.

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