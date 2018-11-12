Последнее обновление: 12.11.2018 17:35

Пострадавшую при обрушении потолка в ТРЦ в Минске госпитализировали

Пострадавшая при обрушении потолка в крупном торговом центре в Минске госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибом живота, девушка находится в состоянии шока, сообщила пресс-служба Минского городского управления МЧС.

Обрушение потолочного перекрытия предварительной площадью 150 квадратных метров произошло в ТРЦ в белорусской столице в понедельник. В МЧС сообщили, что помощь спасателей не потребовалась.

"На данный момент есть информация об одном пострадавшем. Девушка 1994 года рождения, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом "ЧМТ, шок, ушиб живота", - говорится в сообщении МЧС Минска в Twitter.

В свою очередь пресс-служба Следственного комитета сообщила о работе следователей на месте обрушения в торговом центре.

"Следственно-оперативная группа работает на месте обрушения части подвесного потолка в ТРЦ "Арена-Сити". Проводится осмотр", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МЧС, спасатели проводят дополнительное обследование конструкций. Причины произошедшего устанавливаются.

ТРЦ "Арена-Сити" находится проспекте Победителей недалеко от комплекса "Минск-арена". Торговый центр представляет собой трехуровневое здание общей площадью 86 тысяч квадратных метров. Здесь расположены гипермаркет, более 70 магазинов, кафе и рестораны, детский развлекательный центр, центр развлечений, кинотеатр.

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