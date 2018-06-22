Последнее обновление: 22.06.2018 16:35

В цеху ОАО "Фандок" произошел взрыв, есть пострадавшие

В цеху выпуска ДСП ОАО "ФанДОК" (Бобруйск) вечером 21 июня произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Взрыв, повлекший возгорание, произошел около 19.00.

На тот момент в производственном помещении находились работники. Один рабочий с ожогами доставлен в больницу. От взрывной волны пострадали две женщины, их осмотрели медицинские работники. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе были ли нарушения техники безопасности, правил эксплуатации оборудования. Опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, а также должностные лица предприятия.

На месте происшествия работали эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ). По изъятым с места происшествия вещественным доказательствам экспертам предстоит провести ряд экспертиз.

По словам официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси по Могилевской области Светланы Зычковой, взрыв, предположительно, произошел из-за сбоя в работе оборудования. По результатам проведенных первоначальных мероприятий будет принято процессуальное решение. ﻿

blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование