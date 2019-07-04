СК Беларуси возбудил дело из-за ЧП во время салюта в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил дело из-за ЧП во время салюта в Минске.

Как сообщает ведомство, 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков "причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам". Одна женщина, "несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия". Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

Главным следственным управлением Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Минску и УСК по Минской области.

По делу выдвинуты и отрабатываются версии о: неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

"В настоящее время продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков", - говорится в сообщении СК.