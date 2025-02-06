В Парке высоких технологий зарегистрировали 48 компаний

Наблюдательный совет Парка высоких технологий (ПВТ) зарегистрировал в качестве резидентов 48 компаний. Об этом сообщается на сайте ПВТ.

Согласно информации, ПВТ пополнился новыми резидентами, специализирующимися в таких передовых областях, как медицинские технологии, искусственный интеллект, туризм и дизайн, разработка программного обеспечения, а также производство микромобильного транспорта и роботизированных комплексов. Среди новых компаний – 15 с иностранным капиталом.

Компания «Оксиджен Технолоджиес» будет заниматься разработкой сервиса на базе технологий искусственного интеллекта для анализа рентгеновских снимков грудной клетки, опорно-двигательного аппарата, коленного сустава, позвоночника в целях выявления признаков, коррелирующих с наличием определенных патологий.

Новоиспеченный резидент «БелкрайТуризм» планирует разработку и развитие маркетплейса BelKraj.by для установления контактов и совершения сделок между собственниками жилья, туроператорами, гидами и пользователями туристических услуг, а «Нейро Дизайн» будет работать над программным обеспечением с использованием нейросетей для генерирования дизайна интерьеров и экстерьеров.

Среди новых резидентов – компания «ОЗОН Рокет Бел», которая в качестве центра разработки будет осуществлять разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения для группы компаний Ozon.

Прибыло и в группе хардверных компаний. «Иксар Лаб» планирует осуществлять разработку и обновление VR-костюма для игры в футбол в виртуальной реальности и мобильного приложения для мониторинга и управления умным костюмом.

Компания «БЕЛФИН» займется разработкой и внедрением роботизированных комплексов для тяжелого машиностроения, включая железнодорожный транспорт, строительную отрасль, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, пищепром и др.

«РНД технологии» в качестве центра разработки компании «Юрентбайк.Ру» планирует разработку программно-аппаратных и программных решений в сфере микромобильного транспорта.

Сегодня Парк высоких технологий насчитывает более 1000 компаний.