Последнее обновление: 25.06.2024 17:14

В ПВТ появились 43 новых резидента

В Парк высоких технологий (ПВТ) принято 43 новые компании. Об этом сообщается на сайте ПВТ.

Отмечается, что это уже второй набор в 2024 году.

Согласно информации, новыми резидентами стали компании, которые предлагают инновационные решения для сфер образования и науки, строительства и промышленности, финтеха и электронной коммерции, транспорта и логистики, энергетики, блокчейна, искусственного интеллекта и многих других. Более 10 компаний созданы с привлечением зарубежного капитала, в том числе из ОАЭ, России и Турции.

Сегодня Парк высоких технологий насчитывает более 1000 компаний.

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