Последнее обновление: 11.04.2023 10:45

Лукашенко готов подписать нестандартные решения ради развития ПВТ

Лукашенко в ходе совещания по развития Парка высоких технологий сообщил, что ему предлагают подписать нестандартные и креативные решения для придания второго дыхания и освоению ранее недоступных горизонтов для всей белорусской IT-отрасли.

"Мне внесены проекты правовых актов о развитии Парка высоких технологий. Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются некие креативные решения", - сообщил Лукашенко.

"Надо освоить новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими", - куда более прагматично заметил он.

"И вообще, если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были преграды, заборы и препоны, этот продукт будет востребован, его купят", - добавил пенсионер.

О каких нестандартных решениях идет речь, пока не уточняется.

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