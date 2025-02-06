Литовские пограничники перехватили прилетевший из Беларуси дрон с сигаретами

Ночью в среду, 5 февраля, литовские пограничники перехватили прилетевший из Беларуси дрон. Об этом сообщает пограничная служба Литвы.

Согласно информации, сначала пограничники услышали характерные для дрона звуки возле деревни в Шальчининкском районе, а затем при помощи прибора ночного видения заметили и сам дрон с грузом. Его приземлили с помощью антидронового оборудования.

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