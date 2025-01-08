Литовские пограничники за сутки перехватили 8 метеозондов из Беларуси

Литовские пограничники за сутки перехватили 8 метеозондов с сигаретной контрабандой из Беларуси.

«Восемь партий сигарет были перехвачены на юге Литвы – в Друскининкайском и Варенском муниципалитетах. Всего было перехвачено 10 900 пачек сигарет“, - заявил представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис, которого цитируют литовские медиа.

Еще один метеозонд (девятый по счету) со 10,9 тыс. пачками сигарет во вторник вечером приземлился в Друскининкае на крышу жилого дома. О происшествии сообщили в полицию.

Все метеозонды были снабжены GPS. По подозрению в причастности к контрабанде задержаны пять граждан Литвы.

"Такое количество - сразу девять - зондов-нарушителей в течение одной ночи является нечастым явлением", - сказал Гедрюс Мишутис.