Литовские пограничники ночью зафиксировали 14 метеозондов с контрабандой

Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что во вторник ночью обнаружила 14 случаев доставки контрабандных сигарет метеозондами из Беларуси, и задержала более 25 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщает LRT.

За минувшие сутки также было организовано несколько засад, во время которых были задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к контрабанде воздушных шаров.

Подавляющее большинство операций проводилось в Южной Литве.

Служба охраны госграницы возбудила досудебное расследование и несколько административных производств по перевозке подакцизных товаров.

Аналогичные действия, направленные на блокирование перевозки контрабанды с помощью метеозондов и другими методами, продолжаются и планируются к проведению в ближайшем будущем, говорится в сообщении.

По сообщению службы, в течение более чем трех недель произошло значительное сокращение количества случаев контрабанды на метеошарах.

Всего в этом году зафиксировано 351 метеорологический шар, прилетевший в Литву из Беларуси, из них 138 было обнаружено и перехвачено.

Поправки, принятые Сеймом Литвы во вторник, позволили чиновникам сбивать метеорологические аэростаты, дроны и другие летающие объекты, которые в последнее время прибывали из Беларуси.

Министерство внутренних дел выступило с инициативой изменить законодательство после того, как возникла проблема с метеорологическими шарами, которые приземлились с контрабандой в Вильнюсском аэропорту.