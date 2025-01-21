Литовские пограничники перехватили контрабандные сигареты на четырех воздушных шарах

В ночь на 21 января литовские пограничники перехватили четыре воздушных шара с пакетами нелегальных табачных изделий в Варенском районе. Об этом пишет литовский вещатель LRT со ссылкой на данные пограничников.

По данным пограничников, ко всем пакетам были прикреплены GPS-передатчики. Литовским спецслужащим удалось изъять 5400 пачек сигарет в Варенском районе страны.

Кроме того, сотрудники государственной пограничной службы Литвы задержали девять граждан страны по подозрению в причастности к этой контрабанде. Некоторые из них попали в засаду, когда пытались забрать сигареты, а другие были задержаны неподалеку во время объяснения обстоятельств событий.

Также пограничники изъяли два внедорожника, которые использовались несколькими задержанными во время пограничных операций.

По факту незаконного распоряжения подакцизными товарами сотрудники государственной пограничной службы Литвы проводят досудебное расследование.

LRT отмечает, что в 2024 году пограничники перехватили всего 226 контрабандных грузов из Беларуси на воздушных баллонах, а с начала 2025 года – 40.