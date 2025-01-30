Правительство Беларуси подкорректировало организацию и проведение ЦТ

Постановлением Совмина № 41 от 24 января 2025 г. внесены изменения в постановления правительства по вопросам организации и проведения централизованного тестирования.

Изменения внесены в том числе в Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования, утвержденное постановлением Совмина № 714 от 6 июня 2006 г.

В частности, уточнен перечень запрещенных действий для абитуриентов во время прохождения ЦТ. В него дополнительно включены требования о том, что абитуриентам нельзя:

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации;

выносить из аудиторий и пункта проведения ЦТ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей;

фотографировать экзаменационные материалы;

разговаривать между собой, произвольно выходить из аудитории.

Кроме того, уточнен перечень абитуриентов, с которых не берется плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ.

Отдельные положения постановления № 41 вступают в силу с 13 марта 2025 г., иные – с 30 января 2025 г.