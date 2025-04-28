В Беларуси подкорректировали сроки поступления в учреждения среднего спецобразования

Постановлением Министерства образования № 67 от 10 апреля 2025 г. скорректированы сроки проведения вступительной кампании для получения среднего специального образования.

В частности, установлены следующие сроки приема документов для поступления в учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования (УССО), для граждан Республики Беларусь:

на очную (дневную) форму получения образования за счет средств бюджета, имеющих общее базовое образование, – с 18 июля по 1 августа (ранее – с 20 июля по 3 августа);

на очную (дневную) форму получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, – с 18 июля по 12 августа (ранее – с 20 июля по 13 августа);

на очную (дневную) форму получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, – с 18 июля по 1 августа (ранее – с 20 июля по 3 августа);

на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы получения образования за счет средств бюджета, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, – с 18 июля по 6 августа (ранее – с 20 июля по 6 августа);

на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, – с 18 июля по 12 августа (ранее – с 20 июля по 13 августа);

на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, – с 18 июля по 6 августа (ранее – с 20 июля по 6 августа).

При этом сроки приема документов не изменились для граждан Беларуси, поступающих на очную (вечернюю) или заочную форму получения образования за счет средств бюджета или на платной основе по специальностям направлений образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария», – с 15 октября по 30 ноября.

Также правовым актом предусмотрена корректировка сроков:

проведения вступительных испытаний в УССО на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы получения среднего специального образования на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием за счет средств бюджета и на платной основе;

зачисления абитуриентов в УССО на места, установленные контрольными цифрами приема (цифрами приема) для получения среднего специального образования;

информирования абитуриентов о наличии вакантных мест в учебных группах, сформированных на основе общего базового образования в году, предшествующем году приема.

Кроме того, установлены сроки для уточнения учредителями УССО контрольных цифр приема на отдельные специальности в пределах установленных ими контрольных цифр приема при наличии дополнительной потребности в получении среднего специального образования лицами с особенностями психофизического развития, детьми-инвалидами, инвалидами I, II или III группы и при условии, что количество поданных заявлений на отдельные специальности меньше определяемого контрольными цифрами приема количества мест.

Постановление вступило в силу с 27 апреля 2025 г.