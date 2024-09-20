Минобразования Беларуси определилось с выпускными экзаменами для школьников в 2025 году

Постановлением Минобразования № 108 от 29 августа 2024 года утвержден перечень учебных предметов, по которым школьникам придется сдавать экзамены в 2025 году.

Согласно документу, выпускники девятых классов будут сдавать экзамены по: белорусскому языку (изложение в письменной форме); русскому языку (изложение в письменной форме); математике (контрольная работа в письменной форме); истории Беларуси (по билетам в устной форме).

Основные сроки проведения – с 2 по 13 июня 2025 года, иные сроки – с 18 по 25 августа 2025 г.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования экзамены для учащихся, осваивающих содержание образовательной программы среднего образования, проводятся в виде централизованного экзамена в письменной форме.

Для экзаменов по физике, математике, химии, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, обществоведению (по выбору учащегося) установлены: основные сроки – 26 мая 2025 г.; резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни; иные сроки – 18 августа 2025 г.

Даты экзаменов по белорусскому или русскому языкам (по выбору учащегося) следующие: основные сроки – 29 мая 2025 г.; резервные дни и иные сроки – в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни; иные сроки – 20 августа 2025 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.