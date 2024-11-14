Депутаты во втором чтении одобрили поправки к кодексам по вопросам образования в Беларуси

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва на заседании второй сессии приняли во втором чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, проектом закона, в частности, предусмотрено:

предоставление гарантии молодым специалистам, уволенным с работы в связи с призывом на военную службу, но не направленным для ее прохождения, на занятие прежней должности;

наделение местных органов власти полномочиями на организацию бесплатной перевозки обучающихся в пределах крупных населенных пунктов на удалении от расположенных в них учреждений образования и к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий (в настоящее время предусмотрен подвоз только в сельских населенных пунктах к учреждениям дошкольного и общего среднего образования);

предоставление возможности освоения учащимися X-XI классов образовательной программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

предоставление правительству полномочий на определение Кодексом об образовании случаев перераспределения и перенаправления на работу молодых специалистов (например, их перенаправление на службу в МВД, Следственный комитет, Таможенный комитет);

в целях усиления ответственности заказчиков целевой подготовки предусматривается обязанность организации — заказчика кадров возместить средства, затраченные государством на подготовку специалиста, в случае необоснованного расторжения или невыполнения условий договора о целевой подготовке;

освобождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от возмещения затраченных государством средств при невозможности предоставления им нового места работы при перераспределении в населенных пунктах по месту жительства, либо по месту включения их в списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий;

исключение права реализации индивидуальными предпринимателями образовательных программ дошкольного и специального образования;

предоставление права на получение стипендии президента Республики Беларусь лицам, получающим образование на платной основе в частных и государственных учреждениях образования;

выделение грантов на обучение иностранцам по образовательной программе подготовки лиц к поступлению в белорусские учреждения образования (для целевой аудитории, перспективной для развития внешнеэкономических связей, из стран Африки, Латинской Америки и Азии);

дополнение перечня детей, имеющих преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты, категорией «дети-инвалиды» до 18 лет в целях их социальной поддержки (в настоящее время таким правом наделены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, признанные находящимися в социально опасном положении, дети из многодетных семей);

предоставление логопедической помощи детям с расстройствами аутистического спектра (в действующей редакции указана категория детей с нарушением слуха);

возможность освобождения учащихся от итоговых испытаний по завершении обучения на III ступени общего среднего образования по медицинским основаниям;

закрепление требования к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде;

предусмотрен новый вид социально-педагогического учреждения — «детский дом при монастыре».

Кроме того, в проект закона дополнительно внесен ряд корректив:

сохранены единые денежные нормы расходов на питание в детских садах и школах, которые устанавливаются правительством с учетом складывающихся цен на продукты питания;

увеличен до 10 календарных дней срок на занятие прежней должности специалистам, уволенным с работы в связи с призывом на военную службу, но не направленным для ее прохождения;

предусмотрено осуществление подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин в школах, расположенных в поселках городского типа, а не только в городских поселках, как предполагалось изначально;

включены нормы, направленные на совершенствование системы бизнес-образования. Министерство экономики по согласованию с Министерством образования сможет предоставлять статус бизнес-школ учреждениям высшего образования (ранее такой статус могли получать только иные организации);

предусмотрено включение в число педагогических работников приемных родителей и родителей-воспитателей.