Apple интегрировала ChatGPT в новое обновление iOS 18.2

Apple выпустила обновление iOS 18.2, включающее интеграцию ChatGPT от OpenAI, сообщает Reuters.

Теперь пользователи iPhone могут взаимодействовать с ИИ для работы с фото, документами, презентациями, а также через персонального помощника Siri.

Это лишь часть новых функций, которые Apple добавила в рамках своей инициативы Apple Intelligence.

ChatGPT доступен бесплатно для пользователей Apple, а платные функции – только для авторизованных аккаунтов.

В iOS 18.2 также были добавлены инструменты для создания стилизованных изображений Playground, кастомные Genmoji и функция Visual Intelligence в камере.

Apple Intelligence доступен только для iPhone 15 Pro/Pro Max и более новых моделей, а также для некоторых Mac и iPad.

Обновление iOS 18.2 уже скоро станет доступным. Проверить его можно в настройках устройства.

Подобные функции будут реализованы в iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2.

Интеграция ChatGPT была впервые анонсирована в июне на конференции разработчиков, где Apple представила свою генеративную ИИ-платформу Apple Intelligence. Запуск ИИ изначально планировался на сентябрь вместе с iOS 18, но функции Apple Intelligence появились только в конце октября в версии iOS 18.1.