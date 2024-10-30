Apple представила iOS 18.1 с поддержкой ИИ-функций для широкой аудитории

Apple представила iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 с поддержкой ИИ-функций для широкой аудитории. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Пользователи с устройствами iPhone 15 Pro и Pro Max, всей линейкой iPhone 16, iPad с чипом A17 Pro или M1 и более поздними моделями, а также Mac с M1 и новыми процессорами могут воспользоваться первой партией функций с поддержкой искусственного интеллекта.
Для получения доступа к ИИ-инструментам необходимо выбрать на устройстве американский вариант английского языка (U.S. English). Если аккаунт в Apple на iPhone связан с европейским адресом, активировать работу нейросетей не получится. Mac это не касается — доступ к ИИ есть.
Первая партия Apple Intelligence включает:
новый образ Siri, который позволяет краям телефона светиться;
некоторые другие улучшения голосового помощника вроде способности понимать естественную речь с запинаниями;
ответы Siri на связанные с продуктами Apple вопросы;
улучшенный поиск фотографий и создание клипов;
удаление лишних объектов на фотографиях;
расшифровка почты, сообщений, голосовых записей;
режим фокусировки для отображения только важных уведомлений;
помощник для написания текста Writing Tools.
Поддержка ChatGPT, генерация эмодзи, изображений, удаление объектов с фотографий и анализ визуальной информации появятся в iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2.
Бета-версия для разработчиков уже доступна для установки. Публичный релиз ожидается в декабре.
Искусственный интеллект на iPhone и iPad появится в ЕС в апреле 2025 года. Также в ближайшие месяцы компания добавит поддержку различных языков, включая французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский, вьетнамский и другие.
Напомним, Apple отказалась от выпуска Apple Intelligence на территории Евросоюза в 2024 году из-за «нормативной неопределенности».
В июне корпорация анонсировала интеграцию ChatGPT в свои устройства и масштабную инициативу в области ИИ Apple Intelligence.