Apple обновила операционную систему iOS до версии 18.3.

Основные изменения касаются искусственного интеллекта Apple Intelligence, но есть и несколько исправлений ошибок. Обновление уже можно загрузить в настройках, оно занимает около 800 мегабайт.

Прежде всего, искусственный интеллект Apple Intelligence теперь включен по умолчанию на поддерживающих его устройствах. Это Pro-версии iPhone 15 и все выпуски iPhone 16.

Согласно обновлению, камера на iPhone 16 теперь сможет легко распознавать животных и растения, а также добавлять в календарь события, написанные на каком-то плакате или открытке. Для всех устройств с ИИ обновили стиль сводных уведомлений — теперь их легче отличить от других благодаря шрифтам. В то же время, итоги программ для новостей и развлечений временно стали недоступными.

А вот для всех устройств Apple, получивших это обновление, улучшили калькулятор. Он теперь повторяет последнее математическое действие, если коснуться кнопки знака равенства.

Помимо этого, исправлены две ошибки: в которой клавиатура исчезала из-за запроса к Siri и где музыка продолжала играть даже после закрытия программы Apple Music.