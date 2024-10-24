Apple добавила ChatGPT в бета-версию iOS 18.2

Корпорация Apple выпустила бета-версии iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков, в которых добавлены новые функции Apple Intelligence. Они включают интеграцию ChatGPT, пишет TechCrunch.

Для активации чат-бота необходимо дать разрешение. Он отвечает на вопросы через Siri и помогает с написанием текстов в любом приложении, поддерживающем новую функцию Writing Tools.

Если голосовой помощник от Apple не способен самостоятельно ответить на вопрос, он предлагает обратиться к платформе OpenAI.

Дополнительно добавлены: генерация эмодзи в рамках Genmoji; платформа для создания изображений Image Playground; технологии для анализа визуальной информации Visual Intelligence; функция удаления объектов с фотографий Image Wand.

Genmoji способна создавать эмодзи на основании промптов. Их можно использовать в сообщениях и реакциях.

Visual Intelligence доступна через кнопку управления камерой, появившейся в линейке iPhone 16. Инструмент может сканировать QR-коды, текст, определять номера телефонов и адреса электронной почты для добавления в контакты, переводить информацию на другой язык. Сервис получает доступ к ChatGPT.

Image Playground способна генерировать изображения на основе промптов или фотографий.

Публичный релиз iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 ожидается на следующей неделе. В нем присутствует новый образ Siri, некоторые другие улучшения голосового помощника, обновленный поиск фотографий и другие нововведения с применением искусственного интеллекта.

Среди не связанных с ИИ нововведений iOS 18.2: Apple добавила возможность удаления приложенией App Store, Camera, Safari, Messages и Photos в ЕС в рамках соответствия регуляторным требованиям. В настройках можно будет восстановить App Store при необходимости.