Последнее обновление: 19.11.2024 18:00

На границе Беларуси около 1200 грузовиков и 470 легковушек ожидают въезда в ЕС

Около 1200 грузовиков и 470 легковушек ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 около 700 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Контрольные службы в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) за сутки приняли на свою территорию всего 21% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 450 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 53% авто.

Контрольные службы польского погранперехода Кукурыки (Козловичи) приняли 59% транспорта. Здесь въезда в Польшу ожидают 35 фур.

Существенная очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским Тересполем (Брест) – 470 авто. Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 34% легковушек.

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