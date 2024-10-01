Более 3 тыс. машин в сентябре ежесуточно ожидали въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Сопредельные страны продолжают искусственно формировать очереди, замедляя оформление транспорта, следующего из Беларуси. Так, в течение сентября ежесуточно на въезд в Евросоюз фиксировалось более 3000 фур, легковушек и автобусов. Несмотря на инициативы белорусской стороны по возобновлению диалога о ритмичном оформлении транспорта, многокилометровые очереди говорят о нежелании европейских властей решать данную проблему», - пожаловался ГПК.

По состоянию на 10:00 около 2700 грузовиков ожидают въезда в ЕС.

«Сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) в течение прошедшего месяца ежесуточно оформляли порядка 15% фур от нормы. Контрольные службы Шальчининкая (Бенякони) на въезд в Литву оформляли около 45% грузовиков», - сообщает ведомство.

Очередь большегрузов, ожидающих въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи), за месяц выросла на 200 единиц. Польская сторона принимала на свою территорию по 55% большегрузов от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в сентябре в страны ЕС въехало 50% грузовиков.

Очереди легкового транспорта на въезд в ЕС фиксировались перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), литовскими Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Польские контрольные службы в течение месяца оформляли около 35% легковушек. Кроме того, ежесуточно перед Тересполем въезда на польскую сторону ожидали порядка 30 автобусов.