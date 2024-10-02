Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

На белорусско-польской границе простаивают 300 легковушек и 20 автобусов

На границе с Польшей простаивают 300 легковых машин и 20 автобусов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Утверждается, что сотрудники польского Тересполя (Брест) за сутки приняли на свою территорию 32% легковушек от нормы.

По состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 2680 грузовиков. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 7% большегрузов от нормы.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 900 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 61% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 400 грузовиков. Через этот погранпереход на сопредельную территорию проследовал 51% авто.

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