На границе Беларуси с Польшей очередь фур с начала недели увеличилась на 225 авто

С начала недели очередь фур в Польшу увеличилась на 225 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Количество фур перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) с понедельника выросло до 719 грузовиков. Его контрольные службы за 4 дня пропустили на свою территорию 55% большегрузов.

Около 950 большегрузов фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 19% грузовиков от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 33% большегрузов.

Въезда в Латвию ожидают более 560 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с понедельника приняли на свою территорию 34% авто.

«По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 84 легковушки. В течение недели сопредельные контрольные службы оформляли в среднем 26 из 70 авто в час, т.е. 36% авто от нормы», - говорится в сообщении ГПК.