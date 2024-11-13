SpaceX планирует провести шестое летное испытание Starship на следующей неделе

SpaceX планирует провести шестое летное испытание тяжелой ракеты Starship в следующий понедельник, 18 ноября.

Как сообщила компания, в ходе нового испытания будут отрабатываться возвращение ракеты-носителя на стартовую площадку и повторный запуск корабельного двигателя Raptor в космосе. Также пройдут эксперименты с теплозащитой и маневрированием при входе корабля в атмосферу и снижении над Индийским океаном.

SpaceX 14 октября провела пятое испытание Starship, в ходе которого ракета-носитель впервые вернулась на стартовую площадку.

В компании заявили, что пятое испытание стало важным моментом в переходе к полностью многоразовой системе, способной быстро обеспечить повторный запуск. С первой попытки сверхтяжелая ракета-носитель успешно вернулась на стартовую площадку и была захвачена манипуляторами пусковой вышки на космодроме Starbase.

Как отметили в SpaceX, разгонный блок Starship также продемонстрировал ряд улучшений в ходе пятого летного испытания, совершив контролируемый заход на посадку и приводнение с высокой точностью в заданном районе Индийского океана.