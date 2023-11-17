Последнее обновление: 17.11.2023 13:22

SpaceX перенесла на день второй запуск Starship

Категории: США SpaceX

Запуск второго тестирования ракеты Starship компании SpaceX перенесли на 18 ноября из-за проблем с работой решетчатых ребер. Об этом сообщил у себя в X (Twitter) Илон Маск.

Ракета-носитель должна стартовать с космодрома SpaceX Starbase в Южном Техасе. Starship – это космический корабль следующего поколения компании SpaceX, который разрабатывается для доставки людей и грузов на Луну, Марс и далее.

Корабль состоит из двух элементов: первой ступени Super Heavy и верхней ступени Starship. Starship является самым крупным и мощным строящимся космическим кораблем. К этому времени Starship совершил всего один полет 20 апреля. Целью субботнего полита является достижение орбитальной скорости разгонного блока Starship и посадка Super Heavy на воду в Мексиканском заливе.

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