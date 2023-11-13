В SpaceX назвали дату второго запуска системы Starship

Следующий тестовый запуск системы Starship от американской аэрокосмической компании SpaceX может состояться 17 ноября. Об этом сообщается на сайте компании space.com.

Компания ожидает одобрения полета Федеральным управлением авиации и другими регуляторами.

Запуск с полигона SpaceX Starbase в Бока Чика в Техасе станет вторым после неудачного полета в апреле, когда система взорвалась вскоре после старта.

Гендиректор SpaceX Илон Маск объяснил, что запуск Starship в этом месяце зависит от разрешения правительства на тестовый полет.

Второй полет, вероятно, будет совершаться по тому же плану, что и первое испытание, с запуском SpaceX к целевому месту приземления у побережья Гавайев. Сама ракета-носитель Super Heavy осуществит приземление в Мексиканском заливе.