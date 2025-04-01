Пилотируемый корабль SpaceX успешно вышел на орбиту для полета над полюсами Земли

Космический корабль Crew Dragon с частными астронавтами во вторник по московскому времени успешно вышел на орбиту, в ходе миссии Fram2 он впервые в истории пролетит над Северным и Южным полюсами Земли. Об этом сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

В состав экипажа корабля входят профинансировавший ее мальтийский предприниматель в сфере криптовалют китайского происхождения Чун Ван, инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс, а также режиссер и кинематографист из Норвегии Яннике Миккельсен.

Сколько Чун Ван заплатил за организацию миссии - неизвестно. Стоимость проекта не разглашается.

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 21:46 по времени Восточного побережья США.

Миссия продлится от трех до пяти дней. Полет будет проходить на высоте 425-450 км. Стыковка с Международной космической станцией не предусматривается.

Экипаж корабля будет собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях этих отдаленных районов. Миссия Fram2 должна предоставить ценную информацию о последствиях изменения климата и внести вклад в изучение самых экстремальных сред Земли. Кроме того, будут проводится исследования влияния космического полета на организм членов экипажа. Планируется впервые провести рентгеновские снимки астронавтов. Всего в рамках полета предусмотрено 22 научных исследования и эксперимента.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в шестой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.