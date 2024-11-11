Около 500 фур ожидают въезда в Литву и Латвию из Беларуси

Въезда в Литву и Латвию ожидают около 500 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самое загруженное направление для следования фур в ЕС — латвийское, въезда на сопредельную территорию ожидают 330 большегрузов. За выходные дни в Латвию через единственный функционирующий пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) проследовал 31% грузовиков от нормы.

Въезда в Литву ожидают 130 большегрузов. Меньше всего грузовых авто оформили сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 18%, т.е. в среднем сопредельная сторона принимала 3 фуры из 20 положенных в час. Контрольные службы пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) за 4 дня пропустили на свою территорию 48% большегрузов.