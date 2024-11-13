На белорусско-польской границе скопилось более 500 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, сопредельные контрольные службы пункта пропуска Тересполь (Брест) оформили 38% легковушек от нормы. Перед погранпереходом въезда в Польшу ожидают также 4 автобуса.

Кроме того, очередь фур на въезд в ЕС увеличилась на 270 машин.

«По состоянию на 10:00 более 1040 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Евросоюз. Перед самым загруженным пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) фиксируется 480 грузовиков. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли на свою территорию меньше всего транспорта — 16% от нормы», - сообщает ГПК.

Через литовские погранпереходы Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) за сутки в Евросоюз проследовало 23% большегрузов. Сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 61% большегрузов.